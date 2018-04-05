Новости Наука

5 апреля 201814:41 Евгения Ефимова

Как налоги на газировку, алкоголь и табак скажутся на здоровье людей

Налог на алкоголь, табак и газировку оздоровит людей, особенно с низким уровнем дохода.
Global Look Press.

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Налоги на сладкие безалкогольные напитки, алкоголь и табак, принесут беднейших членам общества больше пользы для здоровья, чем вреда. Таков вывод крупного исследования, посвящённого изучению способов сдерживания роста числа неинфекционных заболеваний (НИЗ) во всём мире.

Специальный выпуск журнала The Lancet, состоящий из пяти статей, посвящён изучению экономических стратегий борьбы с растущими глобальными показателями НИЗ, включая инсульт, болезни сердца, диабет, хронические респираторные заболевания и рак. Как показывает статистика, НИЗ ежегодно становятся причиной 38 миллионов смертей, 16 миллионов из которых приходятся на людей в возрасте до 70 лет.

"Налоги на нездоровые продукты могут принести большую пользу для здоровья, и данные показывают, что налоги можно ввести, не нанося огромного вреда беднейшим слоям населения", — говорит глава целевой рабочей группы The Lancet по НИЗ и экономике Рейчел Ньюджент (Rachel Nugent).

По её мнению, многие цели устойчивого развития (Sustainable Development Goals), намеченные ООН, останутся недостижимыми, если правительства не будут инвестировать в политику, которая разрушит цепи, связывающие нездоровые привычки и так называемые болезни, возникающие в результате образа жизни. Одна из целей ООН – снизить смертность от НИЗ на треть к 2030 году.

По мнению некоторых экспертов, одной из самых противоречивых мер, предлагаемых для того, чтобы заставить людей перестать курить, потреблять алкоголь или газировку (или хотя бы делать это пореже), является налог на продажу этих продуктов.

Противники этих мер утверждают, что такие сборы серьёзно скажутся на бедных слоях населения. Они уверены, что налоги в большей степени ударят по потребителям с низким доходом, да и в конечном счёте это никак не изменит поведение людей. Но недавнее исследование показало, что это не совсем так.

Согласно всестороннему анализу фактических данных о расходах, поведении и социально-экономическом положении, налоги на безалкогольные напитки, алкоголь и табак являются мощным ответом на рост заболеваемости НИЗ во всём мире. Имеющиеся данные противоречат опасениям относительно того, что налоги неизбежно нанесут вред малоимущим. Напротив, налоги на нездоровые продукты могут принесли значительную пользу здоровью беднейших слоёв населения.

Анализ данных из 13 стран показал: люди с высоким уровнем дохода потребляет гораздо больше алкоголя, безалкогольных напитков и снэков (продуктов, предназначенных для лёгкого перекуса) по сравнению с более бедными семьями. Проще говоря, налоги на такие продукты в первую очередь коснутся обеспеченных людей.

Например, в Индии состоятельные люди тратят в семь раз больше на алкоголь и в три раза больше на безалкогольные напитки и снэки по сравнению с бедными людьми. Собственно, это говорит о том, что введение налогов на нездоровую продукцию в первую очередь затронет с высоким уровнем дохода.

Также полученные данные указывают на то, что рост цен на подобные продукты на самом деле меняет поведение людей с низким уровнем дохода. В качестве примера исследователи приводят 10-процентный налог на сладкие безалкогольные напитки в Мексике, введённый в стране в 2014 году. Год спустя число общих покупок таких напиток снизилось на 12 процентов, а количество покупок, сделанных потребителями с низким уровнем дохода, уменьшилось на 17 процентов.

Отмечается, что в Мексике часть поступлений от налога на безалкогольные напитки идёт на обеспечение питьевой водой детей в государственных школах. И это может стать общемировой практикой.

Авторы одного из исследований также смоделировали последствия 50-процентного повышения цен на сигареты в Ливане (там особенно высок уровень курения) и подсчитали, что среди курильщиков, которые откажутся от такой привычки, количество людей с низким уровнем дохода будет в два раза превышать число более состоятельных (20200 против 11300). При этом треть дополнительных налоговых поступлений будет получена от самых богатых людей, и только 7 процентов – от самых бедных.

"Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что опасения о потенциальном вреде для бедных слоёв населения из-за более высоких налогов на табак, алкоголь и безалкогольные напитки достаточно завышены", — говорит Ньюджент, добавляя, что по, большому счёту, в том или ином виде налоги на табак существуют во многих странах.

К слову, в США довольно часто обсуждают введение налогов на сахар или безалкогольные напитки, что приводит к большим спорам. Несмотря на это, некоторые города проводят своего рода эксперименты, вводя налоги на подслащённые безалкогольные напитки. Так, подобные нормы были приняты в Беркли, Калифорния, и Филадельфии, Пенсильвания. Оказалось, что это привело к снижению уровня потребления газировки, особенно в районах с низким уровнем доходов. Кстати, летом 2017 года в ОАЭ ввели налог на табак, газировку и энергетики.

Противники налогов на безалкогольные напитки часто говорят о том, что такие меры являются необоснованными. По их мнению, несправедливо облагать налогом только некоторые подслащённые сахаром напитки, и "не замечать" при этом столь же калорийные и сладкие фруктовые соки или ароматизированные молочные продукты.

И, к слову, некоторые исследования на эту тему действительно показали, что потребители могут просто-напросто переключиться на другие подслащённые напитки, если будет введён налог на газировку.

На это специалисты Американской ассоциации здравоохранения (American Public Health Association) заявили: если человек действительно переключится с подслащённой сахаром газированной воды на молоко или фруктовый сок, то в целом это принесёт ему пользу для здоровья.

Добавим, что авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о том, что сладкая газировка кардинально меняет метаболизм всего за один месяц. Кроме того, сообщалось о печальной статистике: от сладких напитков ежегодно умирают тысячи людей.

Также оказалось, что первая сигарета ведёт к зависимости более чем в 60% случаев, а отказ от курения даже в пожилом возрасте продлевает жизнь.

И в заключение напомним о другом исследовании: почти 40% случаев смертей от рака можно предотвратить, просто изменив образ жизни.

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