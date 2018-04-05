Финляндия дала согласие на строительство Nord Stream 2

Газопровод Nord Stream 2 пройдет в исключительной экономической зоне Финляндии. Добро 5 апреля 2018 года дало финское министерство экономики и занятости. Это первое из двух необходимых разрешений. Второе разрешение стоит ждать в ближайшие недели.

Из 1220 километров газовой магистрали через финскую исключительную экономзону вне ее территориальных вод пройдет 374 километра. Ранее компания Nord Stream 2 AG получила полный комплект разрешений для строительства в Германии, напоминает "Интерфакс".

По графику идут процедуры получения разрешения на строительство газопровода "Северный поток-2" вдоль трубопроводного маршрута в России, Дании и Швеции.