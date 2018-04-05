Гарет Бэйл уйдет из "Реала" из-за конфликта с Зиданом

Футболист мадридского "Реала" Гарет Бэйл покинет команду по окончании сезона из-за сложных взаимоотношений с главным тренером "Королевского клуба" Зинедином Зиданом. Валлиец не имеет постоянной игровой практики, а в матче Лиги чемпионов против "Ювентуса" остался в запасе до финального свистка. О конфликте игрока с наставником сообщает "Советский спорт" со ссылкой на испанское издание As.

Напомним, что руководители мадридского клуба ранее выражали свое недовольство командными действиями полузащитника. По их мнению, валлиец недостаточно активно участвует в обороне. В текущем сезоне игрок сыграл в 30 встречах, в которых забил 14 голов и сделал 7 результативных передач.

Отметим, что интерес к Бэйлу проявлял английский "Манчестер Юнайтед".