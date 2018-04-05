Снег на голову в Перми: младенец умер, руководители УК задержаны

В Перми, где из-за падения льда с крыши погиб маленький ребенок, задержаны директор и инженер управляющей компании "Гарант", ответственной за содержание этого жилого дома.

"Директор и инженер управляющей компании задержаны на 48 часов. В ближайшее время суд вынесет им меру пресечения", — сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления СК РФ.

Трагедия произошла 2 апреля. На коляску с 9-месячной девочкой с крыши пятиэтажного дома по улице Маршала Рыбалко упала глыба льда. Ребенка с тяжелой травмой головы экстренно доставили в реанимацию Краевой детской клинической больницы. Врачи сделали ей операцию, однако несмотря на все усилия спасти ее не удалось, 4 апреля малышка скончалась.

Возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека". В офисе управляющей компании была изъята документация.