Имя Сергея Сироткина увековечат на "Сочи Автодроме"

Имя выступающего за команду "Формулы-1" Williams Сергея Сироткина будет увековечено на принимающем российский этап "Сочи Автодроме". Сообщается, что в честь единственного на данный момент российского пилота "Королевских гонок" назовут одну из трибун. Об этом сообщил генеральный директор промоутерской компании "Росгонки" Алексей Титов, которая является организатором этапа.

"С этого года трибуна Т1 будет носить имя Сергея Сироткина", – цитирует Титова РИА Новости.

Напомним, что на данный момент трибуны Т2 и Т3 уже названы именами двух других россиян – Виталия Петрова и Даниила Квята, которые представляли Россию в "Формуле-1" в разные годы.

В 2018 году российский этап "Ф-1" пройдет в Сочи с 28 по 30 сентября.