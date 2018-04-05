"Аэрофлот" и МГЮА подписали соглашение о сотрудничестве

"Аэрофлот" и Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина подписали соглашение о сотрудничестве в сфере научно-образовательных и общественных проектов. Церемония состоялась в зале ученого совета МГЮА во время проведения Московского юридического форума. Соглашение подписали заместитель генерального директора по правовым и имущественным вопросам "Аэрофлота" Владимир Александров и ректор МГЮА Виктор Блажеев.

Условиями соглашения предусмотрено сотрудничество между "Аэрофлотом" и МГЮА по вопросам проведения совместных общественных и научно-образовательных мероприятий. Значимыми направлениями станет возможность прохождения студентами МГЮА практики в "Аэрофлоте", формирование на базе университета программ дополнительного профессионального образования для работников "Аэрофлота", а также мероприятия по трудоустройству выпускников университета в крупнейшую российскую авиакомпанию. Кроме того, стороны планируют организовать взаимообмен аналитическими и справочными материалами, в том числе информацией о практике применения законодательства в области авиации, для дальнейшего использования в образовательной и научной деятельности.