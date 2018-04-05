"Аэрофлот" и МГЮА подписали соглашение о сотрудничестве

"Аэрофлот" и МГЮА подписали соглашение о сотрудничествеЧитайте нас в Telegram
"Аэрофлот" и Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина подписали соглашение о сотрудничестве в сфере научно-образовательных и общественных проектов. Церемония состоялась в зале ученого совета МГЮА во время проведения Московского юридического форума. Соглашение подписали заместитель генерального директора по правовым и имущественным вопросам "Аэрофлота" Владимир Александров и ректор МГЮА Виктор Блажеев.
Условиями соглашения предусмотрено сотрудничество между "Аэрофлотом" и МГЮА по вопросам проведения совместных общественных и научно-образовательных мероприятий. Значимыми направлениями станет возможность прохождения студентами МГЮА практики в "Аэрофлоте", формирование на базе университета программ дополнительного профессионального образования для работников "Аэрофлота", а также мероприятия по трудоустройству выпускников университета в крупнейшую российскую авиакомпанию. Кроме того, стороны планируют организовать взаимообмен аналитическими и справочными материалами, в том числе информацией о практике применения законодательства в области авиации, для дальнейшего использования в образовательной и научной деятельности.
"Аэрофлот" придает особое значение вопросам кадрового состава. Сегодняшнее образование должно учитывать интересы и потребности бизнес-сообщества. Подписанное соглашение является новым форматом сотрудничества авиакомпании с одним из ведущих вузов страны, нацеленным на обеспечение подготовки востребованных на рынке труда авиационной отрасли юристов высочайшего уровня. Более того, мы надеемся, что МГЮА сможет стать площадкой для широких научных исследований в области права от узкоспециализированного законодательства об авиации, до гражданско-правового регулирования воздушных перевозок", — отметил Владимир Александров.
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