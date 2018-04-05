В Южной Корее разбился истребитель. Экипаж, предположительно, погиб

5 апреля 201815:26
В Южной Корее разбился истребитель. Экипаж, предположительно, погибЧитайте нас в Telegram
Истребитель F-15K ВВС Южной Кореи врезался в гору. Катастрофа произошла в 300 километрах от Сеула. На место крушения выехали 50 спасателей. По данным агентства Yonhap, оба пилота погибли. О жертвах среди мирного населения и разрушениях на земле ничего не известно.
F-15K – это корейская модификация американского многоцелевого истребителя. На вооружении республики стоят 60 этих самолетов.
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