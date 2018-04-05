Преподаватель турецкого университета убил четырех коллег

Вооруженное нападение на университет Османгази в городе Эскишехир на западе Турции. Нападавший задержан силами безопасности Турции. Это преподаватель вуза. Он успел убить четырех человек – своих коллег.

Причины нападения выясняются, сообщает ТАСС.