"Синий кит" - харам: в Египте суицидальную игру запретили специальной фетвой

В Египте издана специальная фетва, запрещающая участие в распространяющейся по Интернету суицидальной игре "Синий кит".

Родителям предписывается "наблюдать за поведением своих детей и повышать осведомленность по поводу всей серьезности этих смертоносных игр". А правоохранительные органы призвали любыми возможными средствами запретить эту игру, так как она подталкивает детей и подростков к убийству других или себя, что категорически запрещено исламом, сообщает ТАСС.

Как отмечают местные СМИ, игра пришла в Египет из России. В 2018 году в Египте зафиксировано, как минимум, два случая самоубийства на фоне подключения к так называемым "группам смерти" в Интернете. В частности, 2 апреля покончил с собой 18-летний сын бывшего депутата парламента страны. Следователи установили, что юноша был связан с игрой "Синий кит" и некоторыми другими подобными играми в соцсетях.

В России с декабря 2013 года по май 2016 года было создано восемь закрытых сообществ, где подростков пытались склонить к самоубийству. По данным Следственного комитета РФ, 15 подростков из этих сообществ покончили с собой. В 2017 году администратор одной из "групп смерти" Филипп Будейкин (Филипп Лис) был приговорен к 3 годам и 4 месяцам колонии.