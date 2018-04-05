Тема:
Обнаружение и изучение чёрных дыр Вселенной 6 минут назад
У центральной чёрной дыры Млечного Пути обнаружены спутники-"каннибалы"Читайте нас в Telegram
Астрономы открыли 12 чёрных дыр звёздной массы, вращающихся вокруг своего сверхмассивного сородича в центре Галактики. Это только начало: по расчётам учёных, их там должны быть десятки тысяч. Достижение описано в научной статье, опубликованной в журнале Nature командой во главе с Чарльзом Хейли (Charles Hailey) из Колумбийского университета в США.
Напомним, что чёрные дыры получаются из отгоревших звёзд, которые, находясь на главной последовательности, имели массу в 30–40 Солнц. Центральные области Галактики, богатые пылью и газом, – благодатная среда для образования таких больших светил. А получившиеся "мёртвые звёзды" под действием трения о межзвёздный газ и гравитации сверхмассивной чёрной дыры Млечного Пути и должны скапливаться в ближайших окрестностях последней, присутствуя там буквально толпами.
Таково предсказание теории, но до сего дня оно не имело никаких наблюдательных подтверждений. Почти два десятилетия масштабные усилия астрономов не давали результата.
"Во всей Галактике – 100 тысяч световых лет в поперечнике – известно всего около пяти десятков чёрных дыр. Как предполагается, от 10 тысяч до 20 тысяч этих объектов находятся в [центральной] области [размером] всего шесть световых лет, но никто не мог их найти" – объясняет Хейли.
Способов обнаружить одиночные чёрные дыры попросту нет. Они ведь потому и называются чёрными, что ничего не излучают. Но, когда такая "невидимка" образует тесную двойную систему с обычной звездой, она начинает перетягивать на себя её вещество. Диск раскалённой материи, падающей на "хищницу", служит источником рентгеновского излучения.
Когда на чёрную дыру падает необычно большая порция вещества, происходит вспышка в рентгеновском диапазоне. Она гораздо ярче фонового излучения, и именно по таким всплескам "космических каннибалов" удобно искать.
"Это очевидный способ поиска чёрных дыр, – рассказывает Хейли, — но центр Галактики настолько далёк от Земли, что этим всплескам хватает мощности и яркости, чтобы [мы могли] видеть примерно каждые сто–тысячу лет".
Придя к такому неутешительному выводу, авторы сосредоточились на более слабом, зато непрерывном фоновом излучении.
Подняв архивы наблюдений рентгеновского телескопа Chandra, исследователи обнаружили излучение 12 двойных систем с чёрными дырами в радиусе трёх световых лет от центра Галактики. Экстраполировав данные об их светимости и пространственном распределении, учёные пришли к выводу, что в этой области пространства должно быть ещё 300–500 таких систем, которые пока не обнаружены из-за слабости своего излучения, и до 10 тысяч одиночных чёрных дыр, которые вообще ничего не излучают.
Это не просто подтверждение теоретических выкладок, указывающих, что такие объекты там должны быть. С увеличением чувствительности инструментов астрономы смогут использовать центр Галактики как полигон для изучения взаимодействия сверхмассивной чёрной дыры со своими собратьями звёздной массы.
"Млечный Путь – действительно единственная галактика, в которой мы можем изучить, как сверхмассивные чёрные дыры взаимодействуют с маленькими, потому что мы просто не можем видеть их взаимодействия в других галактиках. В некотором смысле это единственная лаборатория, в которой мы должны изучить явление", – констатирует Хейли.
Напомним, что именно такое взаимодействие, согласно недавним исследованиям, приводит к столкновениям, порождающим гравитационные волны.
К слову, "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) и раньше писали о новостях из центра Галактики. Например, мы рассказывали о рождении звёзд "под самым носом" у центрального объекта и о загадочной нити, возможно, подтверждающей теорию струн.
Ранее по теме
-
Благодаря российскому телескопу астрономы впервые подробно рассмотрели выброс чёрной дыры1 сутки назад
-
Чёрные дыры-тяжеловесы удивили астрофизиков скоростью роста1 месяц назад
-
Математики доказали, что в чёрных дырах нарушается принцип причинности2 месяца назад
-
Астрофизики объяснили происхождение сразу трёх видов космических частиц с экстремальной энергией2 месяца назад
-
Астрономы впервые обнаружили "спокойную" чёрную дыру в шаровом скоплении2 месяца назад
-
Астрономы разглядели загадочную нить в самом центре Галактики3 месяца назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Запись разговора Юлии Скрипаль с сестрой Викторией
- Украина похитила российского капитана
- Охранники Литейного моста напали на корреспондентов "Вестей"
- Кремль считает, что в России нет олигархов
- Ми-2 совершил жесткую посадку на Ставрополье
Самое читаемое
-
Ямальская тундра покрылась сотнями трупов
- Разведка Великобритании нашла место производства яда "Новичок"
- Мужчина из мести отравил всех своих коллег таллием
- Доконала: почему директор DJ Грув убил свою тещу
- Дмитрий Певцов рассказал подробности гибели старшего сына
Авто.Вести.Ru
-
Богатые тоже бьются: пьяный подросток вдребезги разбил дорогой Porsche!
- Chevrolet назвал российские цены на большой кроссовер Traverse
- Новая Toyota Camry: известны российские комплектации и цены!
- Владимир Путин утвердил новый метод проверки на алкоголь
- Фотошпионы поймали новый BMW X5 M
Экономика
-
США введут санкции против российских олигархов
- "Норникель" инвестирует в экологические проекты 250 млрд до 2023 года
- Центробанк заговорил о влиянии роботов на рубль
- Экономисты не понимают цифры Росстата
- Семье из 3-х человек нужно 75,9 тыс рублей в месяц
- США стремительно захватывают рынок нефти
Недвижимость
-
Что можно купить в Ирландии, если продать двушку в Москве
- 100 тысяч за ночь: как зарабатывают на футбольных болельщиках
- 4 изменения: что даст реновация Москве
- Проверки в ТЦ выявили десятки ловушек для покупателей
- На пике популярности: пять плюсов комфорт-класса
Вести.Медицина
-
Говорят ученые: кофе полезен для сердца (но только если вы не курите)
- Можно ли накачать пресс смехом? Да!
- Продукты на вашей кухне, которые могут вызвать галлюцинации
- Правда о соли: так ли она вредна, как принято считать
- Как справиться с храпом: 6 способов
Вести в 20.00
-
"Персей для детей" объял пожар
- Британский МИД лихорадочно чистит Twitter
- Секс-символ советского кино отметила 90 лет
Москва 24
-
Стоны мешали спать: найден мужчина, зарезавший пациента больницы
- 4-месячная девочка умерла после отказа матери лечить ее от ВИЧ
- Подростка жестоко избили за "неправильную одежду"
- Студента задержали за шантаж школьницы интимными фото
- Избивший DJ Smash экс-депутат остался на свободе
Вести.Hi-tech
-
Дуров не отдает ключи от Telegram. Что будет с мессенджером?
- Oculus Go: насколько хорош VR-шлем за $200 от Facebook и Xiaomi
- Порнография добралась до AR-шлема Microsoft
- "Киборга" с имплантированным проездным оштрафовали как безбилетника
- Обзор Samsung Galaxy S9+: незримая эволюция
Вести-Москва
-
Ночной гонщик снес остановку на юге Москвы
- В Подмосковье закрыли подпольный покерный клуб
- Автодебоширу с Земляного вала грозит 10 лет колонии
- Рекламный спам в почтовых ящиках: как с ним бороться?
- Рядом с Курским вокзалом открылся первый в России криптообменник
- Москва и москвичи готовятся к празднику Светлой Пасхи
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Экзоскелет для горнолыжников улучшит навыки катания
- Биомеханики раскрыли природу сотрясения мозга
- Тёмные точки в облаках Венеры могут оказаться бактериями
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
У Александра Абдулова нашлась внебрачная дочь
- Режиссер Марк Розовский отвечает актрисе на обвинения в изнасиловании
- Борьба за наследство Вячеслава Шалевича продолжается
- Известная модель сбежала от состоятельного мужа-садиста
Телеканал "Культура"
-
Не посещение музея, а паломничество! День рождения Ирины Антоновой
- Продано! Цена "Шести портретов" Энди Уорхола - 31 миллион долларов
- Ринго Старр стал рыцарем
- Заглянем в тайную комнату! Интервью с Мариной Лошак