Питерский развод: охранники Литейного моста разбили корреспонденту "Вестей" очки

Охранники Литейного моста в Петербурге, напавшие в ночь на 4 апреля на съёмочную группу местных "Вестей", сломали очки корреспонденту Артёму Потару.

Об этом РИА Новости рассказала начальник службы информации ГТРК "Санкт-Петербург" Елена Егорова.

По ее словам, телегруппа вела сьемку с набережной, а затем, когда журналисты приблизились к открывающемуся мосту, чтобы сделать лучший кадр, их остановили.

"Самое неприличное в том, что напали на них, когда они уходили просто, и напали на них сзади. Стукнули камеру, по лицу Потару попало", — сообщила Егорова, добавив, что у корреспондента разбиты очки, а видеокамеру удалось спасти.

Ранее сообщалось о том, что съемочная группа "Вестей" в составе оператора Вячеслава Ракова и корреспондента Артёма Потара подверглась нападению охранников Литейного поста в ночь на 4 апреля, когда журналисты снимали репортаж о тестовой разводке переправы.

После этого руководство ГТРК "Санкт-Петербург" (региональный филиал ВГТРК) обратилось в прокуратуру города с просьбой начать расследование случившегося.

Росгвардия проведёт проверку охранной структуры, чьи сотрудники напали на журналистов @tvrussia1. Эта возмутительная ситуация не должна остаться безнаказанной, как для самих дебоширов, так и для их руководителей, вплоть до изъятия лицензии на осуществление охранной деятельности https://t.co/RIu0Y55ugA — Александр Хинштейн (@Khinshtein) 5 апреля 2018 г.

Советник директора Росгвардии Александр Хинштейн написал в Twitter, что "Росгвардия проведёт проверку охранной структуры, чьи сотрудники напали на журналистов" "Вестей".