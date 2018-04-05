Запрет на определенные действия: в УПК появилась новая мера пресечения

В Уголовно-процессуальном кодексе появилась новая мера пресечения – запрет на определенные действия. Соответствующий законопроект, вводящий поправки в УПК, приняла Госдума в третьем, окончательном чтении, сообщает ТАСС.

По уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести запрет на определенные действия составит 12 месяцев, по делам о тяжких преступлениях – 24 месяца, особо тяжких – 36 месяцев. Время применения запрета определенных действий в срок содержания под стражей включаться не будет.

Предусмотрено соотношение срока меры и срока содержания под стражей при запрете выхода из жилого помещения – 2 дня к 1 дню.