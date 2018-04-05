Налетчиков, ограбивших банк в Сокольниках, нашли меньше чем за неделю

Московские сыщики задержали банду грабителей, которые совершили вооруженное нападение на офис банка в Сокольниках 28 марта. Тогда они похитили пять с половиной миллионов рублей.

Пятеро преступников в камуфляжной форме и масках ворвались в отделение, для устрашения ударили охранника банка и, держа под прицелом пистолетов и автоматов сотрудников, забрали всю наличность. Скрылись налетчики на белом микроавтобусе. Позже брошенный автомобиль нашли в парке "Сокольники".

Меньше недели потребовалось полиции, чтобы вычислить и обезвредить грабителей. В ближайшее время будет решен вопрос об их аресте.