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Отравление Скрипаля 46 минут назад

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5 апреля 201816:44

Скотланд-Ярд опубликовал заявление Юлии Скрипаль

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Заявление Юлии Скрипаль опубликовал на Скотланд-Ярд. Россиянка рассказала, что пришла в себя больше недели назад. С каждым днем она чувствует себя все лучше и набирается сил.

33-летняя Юлия Скрипаль поблагодарила всех, кто желала ей выздоровления, в первую очередь врачей и сотрудников районной клиники, которые лечили ее и ее отца, а также жителей Солсбери, которые пришли на помощь, обнаружив их без сознания.

"Я уверена, вы понимаете, что я несколько дезориентирована в результате всего произошедшего со мной, и надеюсь, что вы будете уважать мою личную жизнь и жизнь моей семьи в период моего выздоровления", — гласит заявление на сайте Лондонской полиции.

Вся история с отравлением несколько сбивает с толку, отметила россиянка. При этом Юлия Скрипаль призвала уважать частную жизнь ее семьи.

"Я рад тому, что Сергей Скрипаль, кажется, выздоравливает. Надеюсь на то, что однажды Юлия сможет вернуться в Москву, — отметил посол России в Великобритании Александр Яковенко, брифинг которого в прямом эфире транслировал телеканал "Россия 24". — Что касается ее отца, пусть он решает — оставаться ему в Британии или нет. У России не будет возражений, нет проблем с ними. Он несколько лет отбывал заключение в России, и, как любой человек, он отбыл свой срок, и сейчас он честен".

Они сейчас просто российские граждане, подтвердил российский посол.

В программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" была обнародована запись разговора племянницы экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктории с двоюродной сестрой Юлией. Виктория Скрипаль сообщила, что хочет приехать в Лондон и встретиться со своей двоюродной сестрой 9 апреля. Если, конечно, ей дадут британскую визу. На что Юлия ответила: "Визу никто не даст".

Сергея и Юлию Скрипаль отравили в Лондоне 4 марта. В этом Лондон бездоказательно обвинил Россию.

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