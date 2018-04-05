Отравление в Таганроге: Шульга сыпал таллий в офисный кулер

Таганрогский городской суд поместил под домашний арест на два месяца подозреваемого в отравлении сотрудников авиационного научно-технического комплекса имени Бериева.

Как сообщила ТАСС пресс-служба суда, по факту отравления было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью"). В правоохранительных органах уточнили, что установлено, что подозреваемый сыпал таллий в воду сотрудникам в кулер. В результате пострадали порядка 30 человек.