Шамиль Тарпищев: состав сборной России на Кубок Дэвиса сбалансирован

Капитан сборной России по теннису Шамиль Тарпищев накануне матча его подопечных против команды Австрии прокомментировал выбор теннисистов на предстоящее противостояние. На его взгляд, состав получился достаточно сбалансированным.

"Состав абсолютно ровный, играть мог любой, – цитирует слова Тарпищева РИА Новости. – Медведев был адаптирован лучше остальных, хорошо акклиматизировался и его участие в первый день не вызывало сомнений. По второму матчу мы уже придерживались принципа рейтинга. Рублев изъявил желание играть, и мы поддержали".

Напомним, что на матч против Австрии за сборную России сыграют Карен Хачанов, Андрей Рублев, Даниил Медведев, Евгений Донской и Роман Сафиуллин. Игры состоятся 6 и 7 апреля.

Победитель противостояния получит возможность сыграть в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса.