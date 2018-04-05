"Барселона" летом намерена избавиться от ряда игроков

Боссы "Барселоны" по окончании текущего сезона собираются перетряхнуть состав команды, избавившись от нескольких футболистов. Сообщается, что каталонцев могут покинуть порядка шести игроков.

Как сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Mundo Deportivo, среди претендентов на смену клубной прописки называются имена Андре Гомеша, которого хочет приобрести итальянский "Милан", Дениса Суареса из-за предстоящего трансфера Артура из бразильского "Гремио", Пако Алькансера несмотря на его желание остаться в столице Каталонии, а также Самуэля Юмтити, Алейша Видаля и Йерри Мины.

При этом отмечается, что главным предпочтением в летнее трансферное окно для каталонцев остается нападающий "Атлетико" и сборной Франции Антуан Гризманн.