Турция: узнав, что его обвиняют в связах с Гюленом, преподаватель педфака расстрелял коллег

Стрелок в университете Османгази в турецком Эскишехире открыл огонь по коллегам, когда узнал, что на него заведено дело о членстве в организации проповедника Фетхуллаха Гюлена, рассказал РИА Новости сотрудник учебного заведения.

Преподаватель педагогического факультета зашел с пистолетом в руках в кабинет декана и выстрелил по нему и его помощнику. Оба погибли на месте. Стрелок же вышел в коридор и убил еще двух сотрудников вуза. Он успел еще несколько раз выстрелить в воздух, после чего его схватила университетская охрана.

По словам собеседника агентства, стрелявший в последнее время писал на всех доносы и находился в неуравновешенном состоянии.

Гюлена в Турции обвиняют в организации попытки государственного переворота в 2016 году. Проповедник живет в США, и турецкие власти неоднократно обращались с запросом о его экстрадиции.