В США профессиональный футболист предотвратил стрельбу в школе

Игрок команды по американскому футболу New England Patriots Джулиан Эдельман помог полиции арестовать 14-летнего подростка из Мичигана, угрожавшего устроить бойню в школе. Соответствующие сообщения мальчик оставил в "Инстаграме" спортсмена, сообщает NY Times.

Джулиан Эдельман находился в поездке, как вдруг один из подписчиков прислал ему сообщение, в котором попросил обратить внимание на комментарии к последнему посту.

"Я отправляюсь в школу, чтобы устроить там стрельбу. Смотрите новости", — написал подписчиков спортсмена.

Футболист New England Patriots позвонил своему ассистенту в Бостон, попросив проверить эту информацию. Тот обратился в полицию.

Стражи порядка смогли найти дом автора комментария, который жил вместе с матерью в городе Порт Гурон, Мичиган. У школьника конфисковали хранившееся дома оружие, сейчас он находится в изоляторе.

Джулиан Эдельман поблагодарил подписчика, сообщившего о странном комментарии. Футболист пообещал выслать внимательному читателю подарок.