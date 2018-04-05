Пьяные приятели в ходе драки едва не угодили под поезд в лондонской подземке

Шуточная драка двух подвыпивших молодых людей в лондонской подземке едва не обернулась настоящей драмой — в пылу схватки приятели свалились на рельсы прямо перед прибывающим поездом, сообщает Sun. Очевидцы не только пришли на помощь, но и сняли их на видео.

Инцидент произошел на станции Green Park, где заскучавшие товарищи в ожидании поезда затеяли легкую потасовку. Толкая друг друга, они незаметно для себя оказались на краю платформы, а после неудачного броска одного из "борцов" сорвались на пути. На их счастье другие пассажиры продемонстрировали отменную реакцию и быстро вытащили шалунов на платформу. Именно им приятели и обязаны спасением своих жизней, поскольку машинист не успел бы остановить состав.

"Идиоты" — пожалуй, самая мягкая характеристика, которой пользователи удостоили "героев" ролика, предложив наказать их внушительным штрафом.