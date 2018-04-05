Огонь охватил здание больницы в Стамбуле

Крупный пожар в Стамбуле – горят несколько этажей многоэтажного здания больницы в районе Бейоглу, передает РИА Новости. Пожар начался на крыше.

Персонал и пациенты эвакуированы, информации о пострадавших пока нет. На месте работают пожарные, но огонь продолжает распространяться.