В Подмосковье в дачном душе обнаружили мертвого младенца

В летнем душе обнаружили хозяева дачи тело новорожденного младенца. Это произошло в Балашихинском районе Подмосковья 5 апреля. Тело новорожденного мальчика направлено на экспертизу для определения причин смерти.

Организована доследственная проверка балахинскими следователями, сообщает РИА Новости.