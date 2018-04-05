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5 апреля 201818:42 Владимир Стариков

Грабители задержаны: оперативники выясняют подробности дерзкого нападения на банк

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Московские сыщики задержали банду грабителей, которые совершили дерзкое нападение на офис московского банка. В прошлую среду преступники ворвались в отделение в Сокольниках и, угрожая оружием, забрали всю наличность — пять с половиной миллионов рублей. Меньше недели потребовалось, чтобы вычислить и обезвредить бандитов. Полиция обнаружила и их тайник. Что в нем прятали?

Их задержали впятером — ровно столько человек неделю назад ограбили отделение столичного банка. Но на допросе вероятные преступники сразу все забыли — в том числе друг друга.

— Познакомились через людей, знакомых общих.
— Просто случайно познакомились, поздоровались.
— И в связи с чем вы оказались все вместе, шестеро?
— В показаниях все есть, вы что?

На кадрах с камеры видеонаблюдения этих людей не опознать. Костюм они продумали — надели камуфляж и маски. Сработали за минуту, а когда убежали, клиенты продолжали невозмутимо входить и выходить в здание.

— Как они были одеты? В чем?
— Балаклавы. И в камуфляже все.
— Оружие было?
— У одного была "Сайга", у остальных пистолеты.

В итоге на допросе разговорился лишь один из задержанных — по крайней мере, не притворялся, что в первый раз видит подельников.

— Оружие было у вас?
— Нет.
— Все были без оружия, или вы про себя говорите?
— И про себя лично, и про большинство, у остальных вроде были муляжи.

Найти грабителей изначально казалось непростой задачей. Специалисты по безопасности отмечали: преступники явно хорошо подготовлены, все сделали быстро, без улик и пострадавших — лишь оглушили охранника. Очевидцы говорили, что у пятерки был сообщник на белом микроавтобусе. Его полицейские задержали ранее, и, вполне возможно, он и выдал остальных. И указал на тайник.

"В момент задержания пятеро злоумышленников находились в автомобиле и собирались выехать на встречу к соучастнику преступления, который в тот момент был уже задержан сотрудниками полиции. В дальнейшем в районе одного из столичных стадионов обнаружены и изъяты две спортивные сумки, в которых находились камуфлированная форма, маски, берцы и ремни, принадлежащие злоумышленникам", — рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По последним данным, преступники смогли вынести из банка пять с половиной миллионов рублей. Теперь следователям предстоит выяснить, не были ли ограбления серийными: в похожем стиле за две недели до этого неизвестные пока злоумышленники опустошили ювелирный магазин. Впрочем, даже за один грабеж группировке грозит немаленький тюремный срок.

Текст: "Вести-Москва"

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