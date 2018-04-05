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Футбол-2018 32 минуты назад

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5 апреля 201818:27

Чемпионат мира-2018: "Волгоград Арена" введена в эксплуатацию

фото: twitter.com/Чемпионат мира FIFA 2018

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Стадион чемпионата мира по футболу "Волгоград Арена" получил официальное разрешение на ввод в эксплуатацию. Известно, что теперь 45-тысячное сооружение может принимать футбольные матчи. Об этом сообщает официальный Twitter чемпионата мира-2018.

Матчем открытия стадиона станет финальный поединок Кубка России по футболу. Он состоится 9 мая.

Во время мирового первенства стадион примет 4 встречи группового этапа турнира: Тунис – Англия (18 июня), Нигерия – Исландия (22 июня), Саудовская Аравия – Египет (25 июня) и Япония – Польша (28 июня). По завершению чемпионата мира стадион перейдет в пользование местному клубу "Ротор-Волгоград".

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