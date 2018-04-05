Чемпионат мира-2018: "Волгоград Арена" введена в эксплуатацию

Стадион чемпионата мира по футболу "Волгоград Арена" получил официальное разрешение на ввод в эксплуатацию. Известно, что теперь 45-тысячное сооружение может принимать футбольные матчи. Об этом сообщает официальный Twitter чемпионата мира-2018.

"Волгоград Арена"🏟️ получила разрешение на ввод в эксплуатацию и теперь может проводить футбольные матчи👏👍 pic.twitter.com/86xwbok3fu — Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 5 апреля 2018 г.

Матчем открытия стадиона станет финальный поединок Кубка России по футболу. Он состоится 9 мая.

Во время мирового первенства стадион примет 4 встречи группового этапа турнира: Тунис – Англия (18 июня), Нигерия – Исландия (22 июня), Саудовская Аравия – Египет (25 июня) и Япония – Польша (28 июня). По завершению чемпионата мира стадион перейдет в пользование местному клубу "Ротор-Волгоград".