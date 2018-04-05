Минтранс извинился перед журналистами за охранников Литейного моста

Минтранс извинился перед журналистами за охранников Литейного мостаЧитайте нас в Telegram
Наказание вплоть до увольнения грозит охранникам Литейного моста. Они вступили в конфликт с журналистами канала "Россия", разбили очки корреспонденту Артему Потару. Минтранс России принес извинения за действия сотрудников подведомственного учреждения. Проверку охранников проведет Росгвардия.
"Эта возмутительная ситуация не должна остаться безнаказанной, как для самих дебоширов, так и для их руководителей, вплоть до изъятия лицензии на осуществление охранной деятельности", — написал советник директора Росгвардии Александр Хинштейн в своем Twitter.
Журналисты ГРТК "Санкт-Петербург" снимали тестовый развод моста ночью 4 апреля Литейного моста над Невой. Корреспонденты уверяют, что снимали развод моста из-за заграждения. А когда к ним подошли неизвестные люди в форменной одежде и попросили их уйти, то журналисты, на основании закона о СМИ, попросили подошедших к ним людей представиться и предъявить документы. Это законное требование спровоцировало агрессию со стороны охранников. Охранники пытались также разбить журналистам камеру, при этом они выражали свои мысли матом.
"Материал не проблемный, исключительно информационный, более того — по степени важности фактически проходной. Но охрана моста сумела сделать так, что проходным он быть перестал", — говорится в сообщении петербургских "Вестей".
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