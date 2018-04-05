Британия передала Юлии Скрипаль предложение российского посольства

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Отравление таллием в Таганроге 1 час назад
Британия передала Юлии Скрипаль предложение российского посольстваЧитайте нас в Telegram
МИД Великобритании передал Юлии Скрипаль предложение посольства России о встрече и консульской помощи. Ранее Скотленд-Ярд опубликовал ее заявление, в котором она сказала, что чувствует себя лучше. Историю с отравлением называет "сбивающей с толку". Мало того, есть запись, где она якобы говорит с сестрой по телефону.
О деле Скрипалей поговорили министр Лавров, посол Яковенко и даже австрийский канцлер. Но главная новость приходит из Скотланд-Ярда. Дочь экс-разведчика жива и почти здорова. "Я очнулась более недели назад и рада сообщить, что мои силы растут с каждым днем", — сказала она.
Скрипаль назвала "сбивающим с толку" эпизод в английском городе Солсбери и попросила "уважать ее личную жизнь и жизнь ее семьи" в период выздоровления.
Больше полутора часов, три десятка вопросов. Зал на 200 человек не вместил всех желающих. И большая часть журналистов – британцы. Российский посол вновь и вновь повторяет то, что, кажется, в мировых СМИ должны были выучить наизусть: Москва требует открытого и честного расследования. Лондон и союзники – против.
К совместной работе западных коллег российская делегация призвала накануне в ОЗХО. Посол зачитывает проект заявления. В любой другой ситуации параграфы звучали бы разумно и логично, наверное, для всех: "делиться информацией", "предоставлять доступ к пострадавшим и образцам яда". Но против заявления о сотрудничестве голосуют полтора десятка стран – почти все из НАТО или ЕС. Формально на стороне России — 6 голосов. Но еще 17 — воздержались.
"Это говорит о том, что эти государства были под сильным давлением, — констатирует чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Великобритании Александр Яковенко. — И все же они не поддались, они заняли честную позицию. По сути, получилось 23 страны против 15. Британия называет свою позицию позицией всего мира. Но мы видим, как обстоят дела на самом деле. Это пища для размышлений".
Почти все, что знает наш МИД, подчеркивает Яковенко, – это утечки в британской прессе, а не официальные оповещения российского посольства о состоянии российских граждан. Как будто в подтверждение этих слов прямо во время пресс-конференции Скотланд-Ярд распространяет то самое заявление от имени Юлии Скрипаль. За пару часов до этого запись телефонного разговора Виктории Скрипаль с сестрой появилась в распоряжении программы "60 минут". Подлинность пленки пока не подтверждена.
Об этом разговоре спрашивают посла Яковенко. И тут же: "А что будет делать Россия, если итоги следствия ее не устроят?". "Мы примем любые результаты экспертизы и расследования, даже если они будут не в нашу пользу, — заверяет Александр Яковенко. — Но они должны быть подтверждены доказательствами. А мы должны знать, кто были эти эксперты и следователи. В Хан-Шейхуне британцы уже руководили экспертизой, и сотрудничеством там были большие сложности".
Яда, которым, видимо, отравили Скрипалей, в России никогда не делали, напоминает Александр Яковенко. Впервые вещество вообще появляется в документах США в середине девяностых. Посол успевает ответить и про футбольный чемпионат, и про обыск российского самолета – везде рефреном: нужно соблюдать нормы права и опираться на факты.
"Почему Европа должна верить вам, а не Британии? – продолжает Александр Яковенко. — Не надо никому верить. Нужны доказательства! И другие страны могут требовать от Британии этого же. Мировое сообщество заслуживает того, чтобы знать правду".
Задолго до правды – 22 марта – в МИД Британии заявили, что газ русский. Этот твит пришлось удалять после признания экспертов Портон-Дауна об отсутствии доказательств какой бы то ни было географической привязки вещества. Журналистов "Таймс" это, впрочем, не убедило. Этим утром в газете напечатали, что знают не только страну – конечно, Россию, но и конкретное место в ней, где создавали яд. Все, как теперь принято, без доказательств, но с уверенностью: "Источники из спецслужб не утверждают это на сто процентов, однако чиновник из правительства настаивает, что они с большой долей уверенности могут указать местонахождение этой лаборатории. Они также считают, что Россия проводила испытания, дабы выяснить, подойдет ли боевое вещество для совершения убийств".
Место не называют, возможно, чтобы не наступать на те же грабли, ведь только накануне издание заменило свою же статью с критикой Бориса Джонсона за его огульные обвинения нашей страны. Теперь на странице под тем же адресом значится совсем другая заметка. В ней все четко: Россия виновата.
Скорее всего, первой доступ к материалам дела получит миссия ОЗХО. Вот только результаты своей проверки она предоставит все тем же британцам, которые до сих пор в желании раскрывать карты замечены не были.
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