"Ак Барс" стал первым финалистом Кубка Гагарина

В хоккейном Кубке Гагарина определился первый финалист. Им стал казанский "Ак Барс", который по итогам серии с челябинским "Трактором" одержал "сухую" победу со счетом 4:0. В заключительном поединке противостояния казанцы гостили в Челябинске и смогли одержать победу со счетом 3:1. Забитыми шайбами в составе победителей отличились Михаил Глухов и дважды – Антон Ландер. У хозяев площадки единственный гол забил Рихард Гюнге.

Примечательно, что несмотря на убедительный "сухой" счет в серии в целом, каждый поединок между командами заканчивался с минимальным преимуществом подопечных Зинэтулы Билялетдинова – один раз "Ак Барс" победил со счетом 4:3, дважды казанцы праздновали успех со счетом 2:1 и в заключительном поединки соперники были близки к повторению такого же результата, однако на последней минуте челябинцы сняли вратаря, чем воспользовались гости, и в одном из моментов поставили точку – 3:1.

"Ак Брас" стал первым финалистом Кубка Гагарина. Соперник казанцев определится в паре ЦСКА – СКА. По итогам четырех игр счет в финальной серии Западной конференции ничейный – 2:2. Напомним, что для победы в противостоянии одной из команд необходимо одержать четыре победы над своим соперником.