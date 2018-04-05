В Японии попытались прогнать женщин, которые бросились помогать получившему инсульт мэру

В Японии попытались прогнать женщин, которые бросились помогать получившему инсульт мэруЧитайте нас в Telegram
66-летний мэр японского города Майдзуру Риозо Татами упал, сраженный инсультом, прямо во время открытия чемпионата по сумо. К нему бросились женщины с медицинским образованием, чтобы помочь, однако им велели уйти – площадка для боев считается священной, сообщает Guardian.
Перед началом боев дохе очищается с помощью специального ритуала. Женщинам запрещено участвовать в состязаниях по сумо и даже касаться ринга, это считается осквернением священного места.
На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как несколько японок бросаются на помощь потерявшему сознание мэру, однако судьи пытаются их прогнать.
Такое поведение организаторов соревнования вызвало возмущение у пользователей соцсетей и спортивных комментаторов. Позже председатель Ассоциации сумо Японии извинился за инцидент и поблагодарил женщин за помощь. Мэр Майдзуру находится в больнице, его состояние стабильно.
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