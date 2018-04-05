Российские дороги стали умнеть: программа развития сократит число ДТП

Российские дороги стали умнеть: программа развития сократит число ДТПЧитайте нас в Telegram
Как сделать российские дороги безопасными, обсуждали 5 апреля на конференции в Калуге. Приехали эксперты, руководители предприятий, бизнесмены, и местные жители. Как предлагается сократить количество ДТП.
В центре родины российской космонавтики — Калуги — с самого утра выставка дорожной техники. Аварийный инспектор Сергей Ланцев показывает свой служебный автомобиль.
"Можем установить любой динамический знак аварийных работ. Он предназначен для оповещения пользователей при проведении каких-либо работ. Либо это ДТП, либо это какие-то дорожные работы", — поясняет аварийный комиссар.
На крыше машины — световые сигналы, в кузове все необходимое для помощи водителям на дороге. Здесь и разводные ключи, и огнетушители, и большая аптечка.
"Начиная от самых простых бинтов, специально сделанных, есть и специально сделанные индивидуальные перевязочные пакеты, носилки для переноски", — показывает Сергей Ланцев.
10 минут есть у аварийного инспектора, чтобы приехать на место ДТП и вызвать все оперативные службы.
Такие меры на скоростных автомагистралях — часть одной большой системы безопасности на дороге, которая последние несколько лет работает в России. В ГИБДД каждый год фиксируют снижение аварийности. За 2017 год зафиксировано почти 170 тысяч ДТП, в которых погибли почти 20 тысяч человек. Цифры шокируют, но по статистике в 2016 году скончались на 6 процентов больше людей. Да и аварий было на 2,5 процента больше.
"В целом в компании в доверительном управлении находится около трех тысяч километров дорог", — рассказывает председатель правления госкомпании "Российские автомобильные дороги" Сергей Кельбах.
О создании современной дорожной инфраструктуры 5 апреля говорили на третьей всероссийской конференции "Безопасная дорога". Государственная компания "Российские автодороги" увеличивает ежегодно сеть автомагистралей, по которым можно передвигаться с максимально разрешенной скоростью — 110 и 130 километров в час. Уже завтра на трассах М4 "Дон" и М3 "Украина" на большинстве участков повысят скоростное ограничение до предельных значений.
"Лучший мировой опыт, лучшие мировые тенденции и тренды собираем, — заверяет Сергей Кельбах. – Адаптируем к нашим условиям, к нашей нормативной базе, меняем нормативную базу, если это необходимо. И воплощаем в жизнь, создавая именно автобаны, скоростные дороги категории №1".
Российские дороги становятся с каждым годом все умнее, говорят эксперты. Уже сейчас под асфальтовым полотном при строительстве укладывают оптоволоконный сети, устанавливает метеостанции, видеокамеры, информационные дисплеи и знаки. Все это только в помощь водителям на дороге. Не забывают об общемировом тренде беспилотных автомобилей.
"Через условно говоря 7 лет на трассе М11 будет выделена отдельная полоса, огороженная каким-то барьерчиком, и по ней пойдут грузовые фуры без водителя. Это экономически очень выгодно, это с точки зрения очень выгодно. И делает связь между автомобилями и автомобилем и дорогой возможной", — рассказывает о ближайшем будущем автомобильный эксперт Игорь Можаретто.
Высокоточные технологии используются даже при уборке магистралей. Современные машины оснащены датчиками ГЛОНАСС. И через Интернет оператор регулирую количество разбрасываемого регента.
"Очень большое внимание уделяется содержанию дороги, особенно зимнему содержанию дороги, потому что мы все прекрасно понимаем, что сцепление с дорогой другое, и вопрос как дорога убрана, ка быстро она убрана, имеет большое значение", — подчеркивает президент "Меркатор холдинг" Александр Белогорцев.
Программа развития автомобильных дорог в России рассчитана до 2035 года. За это время в планах правительства — увеличить магистральную сеть в разы. Особенно в Сибири и на Дальнем Востоке. Этого ждут восточные соседи России, экономика которых продолжает расти. И нашу страну рассматривают как надежного посредника в доставке грузов между Востоком и Западом. Все эти вопросы развития, будут обсуждать на конференции эксперты во время дискуссий и круглых столов до 6 апреля.
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