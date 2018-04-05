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5 апреля 201819:42

Дженнаро Гаттузо подписал новый контракт с "Миланом"

EPA

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Главный тренер итальянского "Милана" Дженнаро Гаттузо продлил действующее соглашение с клубом. Сообщается, что новый договор рассчитан на три года и будет действовать до лета 2021 года.

"Гаттузо будет тренером "Милана" в ближайшие три года, – сказал генеральный директор клуба Марко Фассоне, слова которого приводит "Спорт-экспресс". – За время моей работы в клубе это является одним из важных решений".

Напомним, что экс-игрок "россонери" встал у руля команды в ноябре 2017 года после того, как ушел в отставку итальянец Винченцо Монтелла. Под руководством Гаттузо миланисты с 51 баллом в 30 встречах занимают шестую строчку чемпионата Италии, находясь в зоне еврокубков. В Лиге Европы "Милан" дошел до 1/8 финала, где по сумме двух матчей уступил лондонскому "Арсеналу" и покинул турнир.

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