Новый рекорд YouTube: клип на Despacito набрал 5 миллиардов просмотров

Пуэрториканские исполнители Луиа Фонси и Дэдди Янки вновь вошли в историю с клипом на свою песню "Despacito". Ролик набрал пять миллионов просмотров, установив абсолютный рекорд YouTube, сообщает Forbes.

Клип на песню"Despacito" был опубликован на видеохостинге в январе 2017 года.

В том же году он дважды побил рекорд YouTube, сначала набрав невиданные на тот момент три миллиарда просмотров, а через несколько месяцев – четыре.