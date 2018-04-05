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5 апреля 201820:40 Павел Мельник

Истек срок задержания? В СИЗО! Продолжается удержание судна "Норд"

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Срок задержания капитана захваченного российского судна "Норд" даже по украинским законам истек 5 апреля. Но в суд Владимира Горбенко так и не доставили. Из больницы его вновь отправили в СИЗО. После чего связь с ним потеряли и адвокаты и родные. Остальные члены экипажа, по-прежнему — заложники на борту собственного сейнера. В Азовском море создана оперативная группа для противодействия захвату российских судов украинскими пограничниками.

То, что сегодня происходило в херсонском суде, только добавило абсурдности ситуации. На слушание уголовного дела вместо капитана — по ошибке — доставили совершенно постороннего человека.

"Прокурор не смог внятно объяснить, почему не доставили подозреваемого и перенесли заседание на завтра на 13.30, но ситуация в чем? 36 часов истекает сегодня", — рассказал Александр Руденко, адвокат капитана Владимира Горбенко.

Адвокаты пытаются освободить Горбенко из СИЗО. Но единственное, что пока удалось, это добиться оказания ему медпомощи. На несколько часов подозреваемого вывезли к врачу, потом снова заперли в камере. На этом связь оборвалась.

"Когда связь была с ним, то ещё держались как-то. А сейчас вообще...", — делится эмоциями Мария Горбенко, супруга капитана судна "Норд".

Место у причала пустует. Отсюда, из керченского рыбколхоза вышел в море российский сейнер "Норд" и до сих пор не может вернуться обратно. Там — на другом берегу Азовского моря — сейчас решается судьба экипажа.

Судно задержано Украиной. Моряки в оцеплении СБУ. Капитан в СИЗО. Ситуация вопиющая.

Связь осталась только с членами экипажа. Они по-прежнему заперты на пришвартованном судне, в Бердянске. Питьевой воды не хватает, продукты заканчиваются. В душной каюте проблемы с давлением начались и у остальных членов экипажа.

"Акт политической злости и бессилия" — пишет о задержании судна крымская пресса. Чем ответить, чтобы не навредить морякам — вопрос к дипломатам.

В любом случае, Росрыболовство сегодня рекомендовало российским рыболовецким судам сообщать о выходе и перемещении в Азово-Черноморском бассейне, чтобы не допустить повторения ситуации.

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