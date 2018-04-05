Лондону все меньше веры: представлена новая почти стопроцентная версия отравления Скрипалей

Юлия Скрипаль, отравленная вместе с отцом в британском Солсбери, быстро идет на поправку. Теперь об этом объявлено официально. Скотланд-Ярд распространил личное заявление дочери бывшего двойного агента. О состоянии своего отца она там не сообщает. А вот из аудиозаписи разговора, который чуть раньше предоставила программе "60 минут" двоюродная сестра Юлии следует, что Сергею Скрипалю тоже значительно лучше. При том, что к самой записи есть вопросы, все события дня сильно бьют по британской власти. Хотя спецслужбы Королевства заявили, что нашли очередной почти стопроцентный след. И это не гречка, не деньги, а нечто другое.

Скотланд-Ярд распространил 5 апреля заявление от имени Юлии Скрипаль. Сообщается, что она очнулась более недели назад и с каждым днем чувствует себя лучше. Благодарит всех, кто пришел на помощь ей и ее отцу, называет инцидент в Солсбери сбивающим с толку и просит уважать частную жизнь ее семьи в период выздоровления.

Эта информация появилась уже после того, как с Юлией Скрипаль поговорила по телефону ее двоюродная сестра Виктория. Она предоставила телеканалу "Россия" запись этого разговора. Из короткой беседы следует, что на поправку пошел и бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, о котором в заявлении Скотланд-Ярда не было сказано ни слова.

"Смотри, если я завтра получу визу, то я к тебе прилечу", — говорит Виктория Скрипаль своей двоюродной сестре.

"Визу тебе никто не даст!" – тут же заявляет Юлия Скрипаль.

"Я тоже так думаю, — соглашается Виктория. – Если дадут, мне надо, чтобы ты сказала, могу я тебя видеть или нет – сказала слово "да".

"Я думаю, что нет. Ситуация такая, потом разберемся. Все хорошо, короче, там уже видно будет", — отвечает Юлия.

"У папы все нормально?" – интересуется Виктория.

"Все нормально. Сейчас отдыхает, спит. У всех здоровье нормальное. Непоправимых вещей нет. Я скоро выписываюсь. Все ОК", — заверяет сестру Юля.

Виктория утверждает, что Юлия позвонила ей сама. Но нет никакого подтверждения того, что это была именно она — звонок был с незнакомого номера.

"Не я с ней связалась, — говорит Виктория Скрипаль. – Она мне позвонила. У меня прошел телефонный звонок. Смотрю, номер британский. Думала, что кто-то звонит из журналистов. Когда я сняла трубку, первое, что я услышала – была фраза: "Можно ли говорить?" Ответ: да, говори. Вы тоже слышали, что сказала Юлия: визу мне не дадут. То есть, ясно, что это не ее слова".

- Вы считаете, что она с кем-то связывалась?

"Вы считаете, что там никто не стоит в палате?!" – отвечает Виктория.

О новостях из Солсбери говорили сегодня на пресс-конференции в российском посольстве в Лондоне.

"Одно дело – разговоры между родственниками. Другое дело – официальное заключение, которое может сделать наше посольство. Это доступ, оценка состояния здоровья. То, как их лечили, что давали, что произошло? – разъясняет российский посол в Великобритании Александр Яковенко.

Великобритания до сих пор не предоставила российским официальным представителям доступа к пострадавшим гражданам России. Только 5 апреля, то есть спустя месяц после отравления Скрипалей, британский МИД сообщил, что передал Юлии Скрипаль предложение о консульской помощи. России важно не только иметь возможность с ней встретиться, но и получить полноценную информацию о ходе расследования в Солсбери.

"Мы провели опрос в Интернете в Twitter посольства. Опросили полторы тысячи человек: считают ли они, что это расследование британцы засекретят? Так, как это было и с делом Литвиенко. И 68 процентов британцев ответило, что точно засекретят", — добавил российский посол в Великобритании Александр Яковлев.

Непонятно, как можно доверять министру иностранных дел Борису Джонсону, который говорил неправду о том, что британские эксперты установили страну-производителя нервно-паралитического вещества, которым якобы был отравлен бывший двойной агент.

"Борис Джонсон несется вперед, обгоняя доказательства. Он пользуется этим ужасным инцидентом. Это оказалось очень удобно для правительства, не правда ли? Использовать этот инцидент, чтобы отвести внимание от других проблем, таких как Brexit", — считает депутат парламента Великобритании от Лейбористской партии Крис Уильямсон.

Высказывания Джонсона являются частью той аргументации, с помощью которой британцы убеждали и продолжают убеждать своих партнеров выступить против России и выслать российских дипломатов.

На это обращают внимание в Австрии, стране, которая не позволила втянуть себя в этот конфликт.

"Треть стран ЕС не стала высылать российских дипломатов, и мы оказались в их числе. Я вместе с министром иностранных дел принял решение не делать этого, потому что мы традиционно поддерживаем хорошие отношения с Россией, являемся нейтральной страной и выступаем штаб-квартирой для многих международных организаций, таких как ООН или ОБСЕ", — подчеркнул федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц.

В Лондоне вынуждены менять тактику и выводы экспертов-химиков уже отодвигают на второй план. Главное теперь — некие секретные разведданные. Делиться с общественностью ими не собираются. Об этом заявил министр безопасности Бен Уоллес. При этом лондонская Times, ссылаясь на свои источники, утверждает, что британские спецслужбы установили место, где производился яд.

Источники из спецслужб не утверждают это на сто процентов, однако чиновник из правительства настаивает, что они с большой долей уверенности могут указать местонахождение этой лаборатории. Они также считают, что Россия проводила испытания, дабы выяснить, подойдет ли "Новичок" для совершения убийств.

Вместо очередных гипотез в Москве рассчитывают получить ответы на свои вопросы, которые адресованы как британским властям, так и Организации по запрещению химоружия, эксперты которой проводят сейчас свой анализ переданных им британцами образцов отравляющего вещества. По инициативе России в Нью-Йорке 5 апреля собирается Совет Безопасности ООН, на котором будет обсуждаться ситуация с ходом расследования инцидента в Солсбери.

В Лондоне к этому конфликту пытаются привязать даже болельщиков футбольного клуба Арсенал, который встречается сегодня с командой ЦСКА. В английских газетах фанатов "Арсенала" предупреждают о возможных атаках со стороны болельщиков из Москвы.