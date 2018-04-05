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5 апреля 201821:15 Александр Балицкий

Президент поставил задачи губернаторам и предпринимателям

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Строже, чем за нарушение антимонопольных правил, наказание может быть только за госизмену: Владимир Путин напомнил участникам Госсовета, как складывалось законодательство в тех странах, которые сегодня называют рыночными. Потому что несоблюдение законов в сфере конкуренции наносит колоссальный ущерб экономике. Президент призвал предпринимателей не быть временщиками, а губернаторов — не создавать искусственные преимущества для местных компаний.

Указ о развитии конкуренции Владимир Путин подписал еще в конце прошлого года. И вот сегодня — время подводить первые итоги. Здоровая конкуренция и свобода предпринимательства — вот залог развития всей экономики страны. Без чего обеспечить тот самый рывок и движение вперед — просто невозможно. И в Кремле это прекрасно понимают.

То, что тему развития конкуренции выносят на первое после президентских выборов заседание Госсовета, уже говорит о пристальном внимании к этому государства. В стране даже национальный план проработан и утвержден. Да и Антимонопольная служба за последнее время представила целых четыре пакета специальных законов. Осталось сделать так, чтобы их исполняли, обращается Путин к губернаторам.

Именно на совести местных властей, как выяснилось, — львиная доля нарушений в области конкуренции, 98 процентов. Получилось почти по Грибоедову. "О чем это говорит? Это говорит о том, что значение в стране должного этому не придается. Мы считаем, что это ерунда какая-то, что ничего страшного, "надо порадеть родному человечку", условно говоря, своим каким-то фирмешкам, ГУПам, МУПам, — рассуждает Владимир Путин. — На самом деле ущерб для экономики страны колоссальный. Мы его просто не ощущаем, не чувствуем, но он большой".

Чиновники должны создавать условия для честной борьбы, а не способствовать продвижению приближенных бизнесменов. Бюджетные расходы растут, а "карманные" компании о качестве производства или оказываемых услуг не беспокоятся. Все это ведь тоже подрывает доверие бизнеса, лишая его всяких стимулов.

"В конечном итоге, от этого страдает потребитель, то есть граждане России, — продолжает президент. — И что особо отмечу, государственные структуры компаний с госучастием занимают те ниши, где мог бы работать малый им средний бизнес. Фактически вытесняют его с рынков, монополизируют эти рынки".

"Мы предлагаем в дополнение к тем мерам, которые есть в законодательстве о госзакупках, добавить важную вещь, как реестр видов работ, которые отдаются только малым компаниям, — говорит на это руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев. — Заборы красить должны в России только маленькие компании. Осуществлять клининг или выворачивать лампочки тоже, наверное, могут они и они прекрасно с этим справляются".

Но не только госмонополии и муниципальные предприятия вытесняют малый и средний бизнес. Так называемый региональный протекционизм. Мотивы понятны: создание благоприятных условий для местных производителей. Но где конкуренция? Путин обращается напрямую к губернаторам: "Хочу, чтобы вы сейчас ко мне повернулись и услышали. Местный производитель — это значит, российский. Не какой-то квасной, это чрезвычайно важно. А мы наблюдаем такой региональный протекционизм даже у тех регионов, которые у нас в передовиках находятся, которые показывают хорошие результаты развития. Это абсолютно не допустимо, обращаю ваше внимание на это. Согласен с тем, что можно и нужно использовать региональные преференции для поддержки бизнеса, а значит для повышения занятости и доходов жителей для пополнения бюджетов. Однако одно дело, когда льготы равно доступны всем и совсем другое, когда создаются намеренно дискриминационные ограничения для предпринимателей из других регионов или вводятся запреты на ввоз товаров. Это прямо противоречит принципу единства экономического пространства страны. Подобные тепличные условия для "своих" искажают, коверкают конкурентную среду. Добавлю, что получив искусственные преимущества, такие компании в долгосрочном плане, безусловно, и вы это прекрасно понимаете, будут терять свою эффективность и навязывать, вам же будут навязывать некачественные товары по завышенным ценам или низкого уровня услуги".

К 2020 году госзакупки у предприятий малого и среднего бизнеса собираются увеличить вдвое — это подтолкнет их к дальнейшему росту. И пристальнее нужно следить за нарушениями антимонопольного законодательства. Пока ситуация далека от идеала. Почти 96,5 процентов всех контрактов в прошлом году было заключено на неконкурентной основе. Это Минфин опубликовал итоги мониторинга закупок в госкомпаниях. Но и успешные примеры есть — система электронных тендеров работает в Москве.

"Для регионов вообще ничего не нужно, только написать заявление и зайти на этот портал вместе со своими поставщиками, — замечает мэр Москвы Сергей Собянин. — И им выгодно не только самим закупать, но и заводить туда своих малый бизнес, малый и средний бизнес, таким образом создается мощный электронный магазин на всю страну".

"Рекомендую прислушаться. Это действительно хорошая практика", — признает глава государства.

"Владимир Владимирович, но качество то они не могут обеспечить, — парирует Владимир Жириновский. — Электронное не даст качество, все равно будут кормить пальмовым маслом, гадость, фастфуды и все остальное. Травятся дети!".

"Владимир Вольфович, это должны работать контролирующие организации, — отвечает Путин. — Это выбирать нужно на конкурентной основе, но качественный продукт. А если некачественный, если обман какой-то, должны включаться контрольные организации".

Особое внимание — ЖКХ (здесь речь и о тарифах тоже) и к строительству. "Надо иметь профессиональных строителей во всех структурах власти и управления, — считает Геннадий Зюганов. — А когда СНиПы, нормы и правила нарушают сплошь и рядом, тогда можно ожидать чего угодно".

А вот Владимир Жириновский предложил оценивать качество предоставляемых в регионах услуг по лицам граждан: "Допустим на завтра, 6 апреля, идут на работу, во всех центрах субъектов. Посмотрите, где самые радостные лица? Вот там хороший губернатор. А где самые мрачные, недовольные, раздраженные и злые, это самая лучшая оценка работы этого губернатора и мэра. Пусть вам покажут".

"Думаю, что если мы только критерии введем, завтра все будут улыбаться, -говорит на это глава государства. — Но вряд ли это отразит реальное состояние дел в экономике регионов".

Конкуренция — двигатель рыночной экономики, и предполагается, что на рынке непременно должно присутствовать никак не меньше трех игроков, причем, один из них обязательно — представитель частного сектора.

"Мы прекрасно понимаем, что на выходе это будет дополнительный импульс создания рабочих мест, появление новых производств в полном объеме этого слова", — говорит губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Назначенный на днях исполняющим обязанности главы Кузбасса Сергей Цивелев говорит о бизнесе, в том числе торговом: "Будем поддерживать бизнес, заинтересованы в том, чтобы бизнес мог оказывать качественные услуги для населения, но безопасность наших людей, это, прежде всего, с этим мы мириться не будем ни при каких обстоятельствах. Но хочу сказать, что это понимают все, и владельцы, те, кто управляют этими объектами, они, каждый уже разработал свою программу. Они все заинтересованы сделать это все прозрачно, открыто, поэтому я думаю, что мы сообща наведем порядок".

Представители бизнеса выступление президента слушали тоже внимательно. Вопросы — об ответственности. И наказании за нарушение антимонопольного законодательства.

"Как складывалось антимонопольное законодательство в тех странах, которые сегодня называют странами с развитой рыночной экономикой? Более жестокого наказания, чем нарушение антимонопольного законодательства, можно было представить себе только за государственную измену и за убийство. Я хочу, чтобы все это тоже услышали", — говорит Владимир Путин. И это, по словам главы государства, касается не только бизнесменов: "Эти ведь картельные сговоры, как правило, не происходят сами по себе. Это не только и не столько сговоры на рынке между конкретными хозяйствующими субъектами, как правило, там замешаны и органы государственной власти. Это, как правило, это и есть сращивание бизнеса и государства, что в плохом смысле этого слова. С чем мы должны бороться и чего мы не должны допускать в нашей экономике в нашей стране".

По каждой отрасли — от аптечных сетей до строительства — будут составлены так называемые дорожные карты и рекомендации — как обеспечить конкурентную среду. Для прорывного развития нужно объединить усилия и власти, и бизнеса, и общества. Нельзя быть временщиками и заботиться только о собственном благополучии, сказал Путин и добавил: времени для раскачки нет.

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