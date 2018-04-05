Волгоградскую область затапливает весенний паводок

Волгоградскую область затапливает весенний паводокЧитайте нас в Telegram
МЧС по Волгоградской области распространило экстренное предупреждение — в ближайшие двое суток в притоках рек Хопра и Медведица вода поднимется выше опасных отметок. Сейчас в зоне стихийного бедствия — почти 30 населенных пунктов, многие из эвакуированных жителей вынуждены на лодках возвращаться в затопленные районы, чтобы спасти домашний скот.
Киквидзенский район Волгоградской области. Сегодня река Бузулук вышла из берегов и уровень воды подошел к критическим отметкам — это единственная дорога, которая ведет в деревню Мачеха и деревня полностью заблокирована паводком.
Режим чрезвычайной ситуации продлевают на несколько дней — талая вода прибывает в деревню Дуброво. Местные жители спасают домашний скот и хозяйство.
"Прибывает. Вчера был ночью один уровень, сейчас прибавился".
Владимир Скороходов без лодки. В забродных сапогах спасает последнее имущество.
"Вот поднимали на кирпичи, а тут затапливает", — сетует он.
Хату не спасти — глиняный фундамент подмыло, что было ценного — к сыну увезли. Спелая тыква из-под кроватей дрейфует по дому. Владимир спешит за кроликами — иначе утонут.
Крыша — последнее пристанище, а вместо лодки шиферный навес, Владимир спасает кроликов от гибели. Сосед с лодкой — теперь передвигается только на ней.
"Какая же романтика, если в доме вода — это все теперь переделывать заново!" – негодует Иван Обухов, житель Дубровки.
Деревня Дуброво Киквидзенского района, наверное, больше всего пострадала от разлива реки Бузулук — на единственный свободный пятак земли местные жители вывели и тем спасли свою скотину, а вот личное имущество спасти не удалось.
Спасатели из Волгограда, правда, прибыли еще с ночи. Эвакуировали пожилых людей, детей, имущество — хлеб и воду раздавали нуждающимся.
"Помогали жителям, оказывали помощь, выводили скот, поднимали вещи", — перечисляет Александр Литвинов, командир отделения 1-й пожарной части 1-го отряда ФПС по Волгоградской области.
В зоне подтопления около 30 населенных пунктов. Это почти две тысячи пятьсот человек. И говорят, вода будет стоять минимум две недели.
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