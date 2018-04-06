Самый грустный бульдог стал мемом

6 апреля 201818:27
Самый грустный бульдог стал мемомЧитайте нас в Telegram
Английский бульдог из Германии по прозвищу Мадам Брови (Madame Eyebrows) стал международной знаменитостью благодаря печальному выражению морды. Серые пятна над глазами собаки похожи на брови, из-за чего пес кажется очень грустным, сообщает Siv Times.
Хозяйка бульдога Янина Додо утверждает, однако, что внешность ее питомца обманчива. По словам женщины, любой, кто хоть раз видел Мадам Брови живьем, не сомневается, что животное счастливо.
На "Инстаграм" пса подписаны почти 33 тысячи человек.
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