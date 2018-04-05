Сенсационный разговор сестер Скрипалей: Виктория узнала голос Юлии

После того, как в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" была обнародована запись разговора племянницы экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктории с двоюродной сестрой Юлией, ведущие передачи решили расставить все точки над "i". В прямом эфире они связались с Викторией Скрипаль, которая находится в Ярославле.

Виктория подробно рассказала о телефонном разговоре с сестрой. Она подтвердила, что Юля говорила своим голосом: "Голос это был Юлин, тембр ее. Голос был спокоен. Это была именно Юля Скрипаль".

Виктория отметила, что Юля говорила не со своего телефона и пыталась побыстрее закончить разговор. Виктория сказала, что в Лондон собирается, но визу по-прежнему ей не дали. Однако из разговора с Юлей понятно, что визу ей не дадут.

Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены 4 марта в Солсбери. Британские власти обвинили во всем Россию, заявив, что атака была совершена с помощью нервнопаралитического вещества "Новичок" российского производства. Москва категорически это отрицает.