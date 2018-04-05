В администрации Серпухова проходит обыск

Сотрудники правоохранительных органов в ходе обысков в администрации Серпуховского района Подмосковья изымают, в основном, документы 2006-2008 годов.

Об этом рассказал ТАСС глава района Александр Шестун. По его словам, обыски также проходят во дворце спорта "Надежда".

Он сообщил, что сотрудники подмосковного управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД и ФСБ изъяли несколько постановлений, где есть пересечения с лесным фондом. Их также интересуют документы о ЖКХ, спорту и благотворительности.

"Проверяют кадровый состав, есть или нет [в администрации] "мертвые души", — сообщил собеседник агентства.

По сведениям информированного источника ТАСС в правоохранительных органах обыски, предположительно, связаны с подозрением в отношении администрации района в отмывании денег через подставной фонд.

Сам же Шестун считает, что таким образом представители спецслужб давят на него из-за его намерения участвовать в выборах руководителя района в сентябре 2018 года, а также за согласование митинга 14 апреля против закрытия полигона ТБО "Лесная".