Умерла детская писательница Ирина Токмакова

Детская писательница Ирина Токмакова скончалась 5 апреля в Москве в возрасте 89 лет.

Об этом ТАСС рассказала внучка писательницы Лидия Токмакова: "да, бабушки не стало сегодня днем".

Токмакова родилась 3 марта 1929 года в Москве. Отец — Пётр Карпович Мануков (Перч Карапетович Манукян) (1901—1971), армянин, инженер-электротехник, мать — Лидия Александровна Дилигенская (1905—1985), русская, из семьи священнослужителей, детский врач, заведовала "Домом подкидышей".

Ирина с детства писала стихи, но считала, что литературных способностей у неё нет, поэтому выбрала профессию лингвиста. В 1953 году окончила филологический факультет МГУ, училась в аспирантуре по общему и сравнительному языкознанию. Одновременно работала переводчиком.

Первым художественным переводом послужил сборник шведских народных детских песенок, присланный Токмаковой приехавшим в Россию по делам шведским энергетиком Боргквистом, который, познакомившись с молодой переводчицей, узнал, что она любит шведскую поэзию. Первые переводы стихов делались для личного употребления, но муж Токмаковой — художник-иллюстратор Лев Токмаков, отнёс их в издательство, и они были приняты в печать.

Через год вышла первая книжка собственных стихов — "Деревья", — написанная вместе со Львом Токмаковым.

По словам критика детской литературы Ксении Молдавской, Токмакова стала классиком отечественной литературы, войдя в нее в качестве талантливого детского прозаика и поэта, переводчика зарубежных стихов.

"Алю, Кляксича и букву "А" знают все, кто учился в первом классе за последние лет пятьдесят, а песенка про Пегги ("спляшем, Пегги, спляшем") — это тоже Токмакова", — подчеркнула Молдавская.

По ее словам, собственные стихи Токмаковой — "это игра и радость, даже то, что они вошли в учебники, не лишило их жизни". "А шотландские песенки — "Пегги", "Крошка Вилли-Винки" и другие — это уже факт языка, это навсегда", — отметила критик.

Среди других произведений писательницы — поэтический сборник "Времена года", произведения "Сказка про Сазанчика", "Летний ливень", "Ходит солнышко по кругу", а также повести и сказки "Счастливо, Ивушкин", "И настанет веселое утро", "Чародейка" и другие.