Арестовано имущество бывших руководителей Дагестана

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Дагестанское дело 1 час назад
Арестовано имущество бывших руководителей ДагестанаЧитайте нас в Telegram
Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на имущество и недвижимость четверых фигурантов дела о мошенничестве при реализации социальных программ в Дагестане, обвиняемых в хищении средств из бюджета республики.
Как передает ТАСС, об этом рассказал адвокат одного из фигурантов уголовного дела Раюдина Юсуфова Дагир Хасавов.
По его словам, стоимость арестованного имущества составляет сотни миллионов рублей.
Суд арестовал имущество экс-врио премьера Дагестана Абдусамада Гамидова, экс-врио вице-премьера правительства республики Шамиля Исаева, бывшего министра образования республики Шахабаса Шахова и бывшего врио вице-премьера правительства Дагестана, экс-министра экономики республики Раюдина Юсуфова.
Хусавов отметил, что у последнего также была арестована недвижимость его дочери, братьев, тещи его сына и даже сына его водителя из гаража правительства Дагестана.
Защитник отметил, что сын водителя не имеет никакого отношения к делу, также как и однофамильцы Юсуфова, на имущество которых тоже наложен арест. Он не уточнил, сколько таких однофамильцев было наказано по суду, но отметил, что судебное постановление было вынесено в начале марта.
У самого же Раюдина Юсуфова суд арестовал в Дагестане две квартиры, три земельных участка, два жилых дома и четыре жилых помещения.
Хасавов пообещал обжаловать это решение.
Следственный комитет России с начала 2018 года расследует в Дагестане серию хищений средств из госбюджета. В рамках уголовного дела в республике был задержан, а затем арестован ряд представителей местной власти, которым инкриминируется ущерб государству на сумму свыше 95 миллионов рублей.
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