Евролига. Баскетболисты ЦСКА обыграли "Црвену Звезду"

Московский ЦСКА завершил групповой этап Евролиги матчем с сербской "Црвеной Звездой" в Москве. Чемпион России одержал победу с результатом 92:81.

Армейцы уступили в двух первых четвертях – 23:24 и 14:20. Но затем москвичи переломили ход встречи, выиграв два следующих периода 27:19, 28:18. Самым результативным в составе победителей стал Виталий Фридзон, набравший 20 очков. У гостей 14 очков набрал Огнен Добрич.

ЦСКА выиграл 24 из 30 встреч группового этапа Евролиги и занял первое место. Соперник армейцев по четвертьфиналу определится несколько позже. "Црвена Звезда" не смогла пробиться в стадию плей-офф.