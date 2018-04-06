Капитан сейнера "Норд" вышел на свободу

Представитель судовладельца Анна Шепелева сообщила, что в настоящее время капитан российского сейнера "Норд" Владимир Горбенко находится на свободе до основного разбирательства в суде.

В соответствии с законодательством Украины, 36-часовой срок задержания Владимира Горбенко истек в четверг в 18:51, и в это время за капитаном приехали в СИЗО его адвокаты. Сразу Горбенко отпущен украинскими властями не был – его доставили в суд Херсона, где он и был освобожден до основного разбирательства, передает ТАСС.

После освобождения капитан Горбенко отправился в больницу, чтобы пройти обследование. Известно, что ранее он перенес два гипертонических криза.

Ранее Владимиру Горбенко было предъявлено обвинение по статье о нарушении порядка въезда-выезда "на временно оккупированную территорию". Как подчеркнул адвокат задержанного, по этой статье содержания под стражей быть не может. Остальным членам экипажа вменяется часть 2 статьи 204 Кодекса об административных правонарушениях ("Незаконное пересечение границы"). Сейчас моряки находятся в порту Бердянска, им запрещено покидать судно.

Как сообщалось, 25 марта погранслужба Украины задержала в Азовском море судно "Норд" под российским флагом с экипажем из десяти граждан России, проживающих Керчи. В свою очередь, управлением Федеральной службы безопасности по Республике Крым было возбуждено уголовное дело в отношении Госпогранслужбы Украины по статье "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".