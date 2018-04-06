Лига Европы. "Лацио" забил четыре мяча "красным быкам"

В Риме прошел первый матч четвертьфинала Лиги Европы между итальянским "Лацио" и австрийским "Ред Булл". Римляне одержали победу с результатом 4:2.

Восемь минут понадобилось капитану "Лацио" Сенаду Луличу, чтобы распечатать ворота "красных быков". Но развить успех у римлян не получилось, а на 28 минуте счет стал равным. Хозяева поля невежливо обошлись в собственной штрафной с Мунисом Даббуром, и Валон Бериша реализовал пенальти.

Через пять минут после перерыва Марко Пароло пяткой отправил мяч в ворота "красных быков". И снова "Ред Булл" отыгрался. Такуми Минамино отличился через несколько минут после выхода на замену. И сразу же сработала замена "Лацио" — Фелипе Андерсон забил третий мяч. Закрепил победу римлян над "красными быками" Чиро Иммобиле – 4:2 в первой встрече.

Мадридский "Атлетико" уже на первой минуте вырвался вперед во встрече с португальским "Спортингом". Отличился Коке. Победу закрепил Антуан Гризманн, поразивший ворота гостей на 40 минуте.

Всего один мяч был забит в Лейпциге, где местный клуб принимал французский "Марсель". Тимо Вернер перед самым перерывом поразил ворота марсельцев и принес "Лейпцигу" победу 1:0. Ответные встречи в этой и трех остальных парах запланированы на 12 апреля.