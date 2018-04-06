ОНФ проследит за исполнением поручений Путина

Активисты Общероссийского народного фронта будут контролировать, как исполняются поручения, которые президент дал в своем послании Федеральному собранию. Рассказали об этом на заседании Центрального штаба ОНФ. Так, уже в мае запустят "Народную карту доступности медпомощи" — для мониторинга качества и доступности здравоохранения, сообщает телеканал "Россия 24".

"Нужна реальная ситуация на местах, поэтому в послании президента в разных направлениях здравоохранения большой блок посвящен экологии, большой блок посвящен благоустройству, которые мы занимаемся много лет, а еще молодежь, еще много-много тем, которыми занимается Общероссийский Народный Фронт, контролируя указы, поручения президента. Главная задача — улучшить качество жизни на местах", — отрапортовала Ольга Тимофеева, сопредседатель Центрального штаба ОНФ.

"Что такое общественное предложение? Это вопросы, связанные с повышением качества жизни граждан, то есть это наиболее чувствительные, если так можно сказать, проблемы жителей регионов. И, безусловно, это связано и с борьбой с коррупцией, с расточительством государственных бюджетных средств, очень много вопросов ходят", — продолжил Алексей Анисимов, руководитель Исполкома ОНФ.