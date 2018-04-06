Пакистанцы сошлись в рукопашную в греческих Салониках

В результате массовой драки пакистанцев, произошедшей в греческих Салониках, один человек получил ранение. Семеро участников драки задержаны.

Всего в противостоянии приняли участие около 40 человек, некоторые из них были вооружены металлическими трубами, сообщает РИА Новости. Известно, что некоторые из участников драки занимались торговлей контрабандными сигаретами и табачными изделиями.

Причиной столкновения стал спор за контроль над точками торговли сигаретами в районе вокруг рынка "Капани", где и произошла драка. Подобный инцидент произошел на том же месте на прошлой неделе.