Виктор Гончаренко: мы играли в открытый футбол

Футболисты ЦСКА проиграли первый четвертьфинальный матч Лиги Европы лондонскому "Арсеналу" 1:4. Несмотря на счет армейцы выглядели достойно. Что и отметил их главный тренер Виктор Гончаренко.

Тренер армейцев считает, что его команда не заслужила крупного поражения. " Мы не поймали нужный ритм, который был нужен на этом стадионе, – сказал в Гончаренко. – Моментами не успевали за соперником. Счет 4:1 – многовато. Могли выжать больше из моментов, которые мы создавали. Счет не по игре. Могли лучше всей командой обороняться."

" По ходу первых 20 минут мне казалось, что мы должны поймать качество и скорость, но так этого и не сделали. Мы растянуто оборонялись, что является большой победой для нас в матче с такой командой, как "Арсенал". Мы играли в открытый футбол, было достаточно жарко у наших ворот, это чревато. Такой футбол очень нравится болельщикам. Надеюсь, что и в ответном матче будет что-то похожее. Но не счет", — приводит слова Гончаренко "Спорт-Экспресс".