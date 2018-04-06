Сына Елены Исинбаевой крестили Добрыней

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева раскрыла имя своего новорожденного сына. Мальчика крестили Добрыней. Об этом спортсменка написала на своей странице в Instagram.

13 февраля Елена Исинбаева стала мамой во второй раз, напоминает телеканал "Россия 24". Добрыня стал полным тезкой былинного богатыря Добрыни Никитича. Отец ребенка Никита Петинов — мастер спорта по метанию копья. Пара также воспитывает трехлетнюю дочку Еву.