Жан-Мари Ле Пен нашел себе новую партию

Основатель и экс-председатель французской партии "Национальный фронт" Жан-Мари Ле Пен получил новую политическую прописку. Он вступил в европейскую крайне правую партию "Альянс за мир и свободу".

Ранее 89-летнего политика исключили из Нацфронта из-за разлада с его собственной дочерью — Марин Ле Пен. Конфликт между ними произошел из-за разных взглядов на будущее партии. Марин Ле Пен старалась отказаться от спорных лозунгов, а ее отец продолжал пропаганду национализма, напоминает телеканал "Россия 24".