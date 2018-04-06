Призеры Пхенчхана получили по очередной звездочке на погоны

Глава Росгвардии Виктор Золотов присвоил очередные воинские звания российским участникам Олимпийских игр в Южной Корее. За высокие спортивные результаты звание "младший лейтенант" присвоено Александру Большунову, "прапорщик" — Сергею Ридзику, "младший сержант" — Денису Спицову.

Досрочно очередные воинские звания "старший лейтенант" и "прапорщик" присвоены Семену Елистратову и Алексею Червоткину. Всего в составе сборной команды было 16 военнослужащих нацгвардии. Представители ведомства завоевали семь из 17-ти российских медалей, напоминает телеканал "Россия 24".

"Мы собрались в этом зале, чтобы выразить слова благодарности нашим спортсменам, призёрам и участникам 23 Зимних Олимпийских игр. Для всех это была непростая Олимпиада, борьба за призы разрешалась задолго до самих соревнований, и вдалеке от границ стадиона. Запредельный накал околоспортивных страстей, мучительное ожидание решения на участие в стартах, переживания за своих коллег, которым не удалось пройти через сито санкций и искусственных ограничений. Однако вы выстояли. Проявили характер и волю к победе. Доказали превосходство отечественного спорта и подтвердили высокое звание российского спортсмена", — заявил Виктор Золотов.