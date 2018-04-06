Да будет свет! В Крыму готовится к запуску новая ТЭЦ

В Крыму первые 90 мегаватт электричества уже в мае выдаст новая Сакская ТЭЦ. На ней вовсю идут пуско-наладочные работы. На проектную мощность станция выйдет в ноябре. Её построили в рекордные сроки.

Все оборудование — российского производства, отмечает телеканал "Россия 24". Кстати, впервые в силовой установке использованы авиационные турбины.